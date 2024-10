Nella notte passata ad un mezzo meccanico in dotazione della Cooperativa “Zomaro Resort”, sono stati tagliati i penumatici, mentre nei giorni precedenti stessa sorte era toccata ad una parte della rete di recinzione che delimita oltre 100 ettari di terreno coltivato situati sulla montagna dello Zomaro.

Si tratta di un grave episodio che non deve rimanere sottotraccia, soprattutto per le denunce dei dirigenti della Cooperativa contro la ‘ndrangheta.