Il sindaco di Cittanova Francesco Cosentino, in un video social ha comunicato che le funzioni religiose saranno sospese fino al 30 novembre. Tale decisione è stata presa in sintonia con i parroci cittadini a seguito di una riunione.

La situazione Covid a Cittanova è di 118 contagi e circa 200 in isolamento domiciliare. Ed è per tali motivi che si è reso necessaria la decisione della sospensione delle funzioni religiose.

Il sindaco prima di chiudere il suo intervento ha ribadito la necessità di rispettare le regole, uscire solo se è necessario e che, nella prossima settimana saranno intensificati i controlli con le conseguenti sanzioni per chi viola le regole.

(GiLar)