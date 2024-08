Nella mattinata di ieri, il Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Di Furia, ha effettuato un sopralluogo nei locali dell’ex Ospedale di Cittanova. Ad accoglierla, il Sindaco avv. Domenico Antico, i componenti della Giunta, il Presidente del Consiglio comunale dott. Francesco Rao e il Consigliere delegato alla Sanità dott. Girolamo Guerrisi.

Nel corso della visita, che è stata occasione per affrontare temi importanti per l’organizzazione del diritto alla salute sul territorio, è stata ribadita la volontà dell’Azienda Sanitaria Provinciale di «dare rapida attuazione al cronoprogramma per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità».

La dott.ssa Di Furia, in particolare, ha avuto modo di apprezzare le ottime condizioni della struttura.

Al termine dell’incontro, il Sindaco avv. Domenico Antico ha espresso soddisfazione per l’esito del confronto cordiale e proficuo. «Ringraziamo la dott.ssa Di Furia per l’attenzione e per la grande disponibilità dimostrate anche in questa occasione – ha affermato -. A settembre è previsto un nuovo momento di confronto per definire la tempistica relativa all’inizio dei lavori per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità. Un servizio, quest’ultimo, che ci consentirà di riaprire una struttura importante per il nostro paese e per l’intero territorio».