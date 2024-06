“Il ruolo delle Associazioni è centrale per il nostro progetto di rilancio del paese”. È quanto affermato dal Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico nel corso della riunione con il Terzo Settore cittadino svoltasi lo scorso 19 giugno all’interno della Sala Consiliare. Un appuntamento molto partecipato che ha fatto registrare numerose proposte per l’animazione della stagione estiva: motivo di fiducia e soddisfazione per gli amministratori che sin da subito hanno inteso puntare anche sul coinvolgimento del settore no profit per la realizzazione degli eventi socioculturali.

“Iniziamo nel migliore dei modi la collaborazione con la società civile – ha affermato il Primo Cittadino -. Questo metodo partecipativo verrà strutturato nel breve periodo attraverso azioni specifiche, a partire dall’istituzione di una Consulta permanente. Le Associazioni sono linfa per la nostra Comunità e siamo consapevoli della loro centralità nella programmazione annuale nei campi sociale, culturale e sportivo. Abbiamo voluto incontrare le rappresentanze associative in tempi brevi per spiegare i nostri indirizzi di governo e per vivere un primo momento di collaborazione proficua in occasione della programmazione estiva”.

Le Associazioni che ancora non hanno presentato una proposta progettuale in vista del prossimo trimestre avranno una ulteriore settimana di tempo per comunicare eventuali idee da inserire nel cartellone dell’Estate Cittanovese.

“I tempi sono ristretti e le risorse molto contenute – ha ricordato il Sindaco avv. Domenico Antico – ma non demordiamo e guardiamo avanti senza cercare alibi. È compito nostro amministrare al servizio della Comunità e trovare le soluzioni. Parallelamente agli incontri che stiamo svolgendo in questi giorni, abbiamo attivato tutte le energie possibili per ricercare nuovi contributi utili al sostegno delle attività socioculturali. Gli Uffici dell’Ente, dal canto loro, stanno operando per raggiungere il miglior risultato possibile in tempi brevi. Con il sostegno di tutti e la partecipazione concreta della società civile sapremo valorizzare il nostro patrimonio socioculturale ed esaltare le nostre eccellenze in una stagione importante per la vita della nostra amata Cittanova».