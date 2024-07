La pittoresca piazza San Rocco di Cittanova è pronta a trasformarsi nel cuore pulsante del divertimento estivo con la seconda edizione di Birraland. L’evento, attesissimo da cittadini e turisti, si terrà nei giorni 26, 27 e 28 luglio e promette tre giorni indimenticabili all’insegna della musica, del buon cibo e naturalmente di tanta ottima birra.

Organizzato dalla giovane Ass. Culturale City Fusi , con il patrocinio del Comune di Cittanova e il sostegno di numerosi sponsor locali, Birraland si preannuncia ancora più ricco e coinvolgente rispetto alla prima edizione.

Oltre alla birra, protagonista indiscussa dell’evento, sarà possibile degustare una selezione di prodotti di aziende locali calabresi e non solo. Gli stand gastronomici proporranno diverse pietanze per soddisfare tutti i gusti, dai sapori più tradizionali alle rivisitazioni gourmet, creando un connubio perfetto tra birra e cucina di qualità.

Ogni pomeriggio dalle 17:30 in poi si darà il via alle ormai note OLIMPIADI DELLA BIRRA, un mix dei classici giochi di quartiere tutti rigorosamante a tema Birra (iscrizione su prenotazione).

Il programma musicale, che animerà le serate di Birraland, include esibizioni dal vivo di band locali e nazionali, DJ set e spettacoli di intrattenimento. Venerdì sera l’evento prenderà il via con un concerto di apertura che vedrà sul palco la band “GLI INDISPONENTI” con lo spettacolo “FACCIO UN CASINO-IL FESTINO INDIE”, seguiti da DJ set che faranno ballare fino a tarda notte. Sabato sarà la volta della band nazionale “FESTIVALBAR’S TRIBUTE” una serata dedicata ai grandi successi della storica manifestazione musicale italiana anni ’90-2000. Domenica la chiusura sarà affidata all’artista locale “MIMMO CAVALLARO”, per una serata all’insegna del ritmo etnico, dell’allegria e della Tarantella Calabrese.

Dopo essersi scatenati a tempo di musica non mancheranno zona relax dove poter gustare le birre in tutta tranquillità.

“Siamo orgogliosi di organizzare e vivere nuovamente questo evento che contribuisce a valorizzare il nostro territorio e le sue eccellenze. L’obiettivo del Birraland è di offrire un’esperienza completa, capace di soddisfare ogni tipo di visitatore, dai giovani alle famiglie, dai cultori della birra agli appassionati di musica e buon cibo,” queste le parole dei giovani componeti dell’associazione culturale CityFusi.

La partecipazione a Birraland è gratuita, e gli organizzatori invitano tutti a raggiungere piazza San Rocco per vivere tre giorni di festa e convivialità. Per ulteriori informazioni sul programma dettagliato è possibile visitare la pagine social ufficiale dell’Associazione.

Non resta che segnare le date in calendario e prepararsi a brindare insieme al Birraland 2.0 e celebrare l’estate con gusto e divertimento!