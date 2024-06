Nell’ambito del percorso di ricognizione straordinaria del patrimonio comunale, l’Amministrazione ha dato mandato al personale dell’Ente per il ripristino delle sedute della sala convegni del Polo Solidale per la Legalità.

Un’azione portata a termine in breve tempo, al fine di restituire la piena funzionalità e il giusto decoro ad uno spazio importante per l’offerta socioculturale cittadina.

«Da tempo – ha sottolineato il Sindaco avv. Domenico Antico – le sedie del Polo Solidale per la Legalità si trovavano in altra sede per un uso diverso da quello stabilito. Abbiamo deciso di mettere in campo un gesto semplice ma molto indicativo, restituendo bellezza e funzionalità ad una sala convegni importante. Il messaggio che vogliamo lanciare guarda al rispetto del patrimonio pubblico cittanovese sin dalle cose più semplici. Questo sarà il nostro metodo nell’azione di governo del paese».