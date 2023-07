Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Cittanova

Oggetto: richiesta di convocazione di Consiglio Comunale aperto “PROPOSTA AMMODERNAMENTO SP1 (ex SS 111) tratto Cittanova – Locri in previsione della chiusura della galleria “Limina” SGC Jonio/Tirreno

Egregio Signor Presidente,

premesso che:

la strada SGC Ionio-Tirreno è interessata da traffico veicolare imponente, sia diurno che notturno in ogni stagione;

dall’inizio del prossimo anno la Galleria “Limina” della strada SGC Ionio-Tirreno sarà chiusa per molto tempo, con ovvia interruzione della stessa strada;

che è impossibile che cotanto traffico veicolare possa essere supportato soltanto dalla strada Mammola-Limina-Cinquefrondi;

che l’arteria principale per congiungere lo Ionio col Tirreno, prima dell’apertura della SGC Ionio-Tirreno, era rappresentata dalla SP1 (ex SS 111 Gioia Tauro-Locri);

che la suddetta strada potrebbe diventare sin da subito alternativa valida alla SGC Ionio-Tirreno, previo suo ripristino;

tutto ciò premesso,

i sottoscritti Consiglieri Comunali Le chiedono di convocare, con la necessaria urgenza, un Consiglio Comunale aperto ai Comuni interessati (Gioia Tauro, Rizziconi, Taurianova, Cittanova, Canolo, Antonimina, Gerace, Locri) ed alle Istituzioni sovracomunali che possono e devono ammodernare la strada SP1: Regione Calabria, Città Metropolitana, ANAS.

Quanto richiesto per avanzare la nostra proposta di ripristino della SP1 come alternativa, per oggi e per il futuro, alla SGC Ionio-Tirreno e per essere messi a conoscenza di quanto quelle Istituzioni vorranno fare per l’intervento richiesto.

Consci della Sua sensibilità istituzionale, riteniamo che Ella vorrà provvedere ad invitare, a nome di tutto il Consiglio comunale, le Istituzioni comunali e sovracomunali più sopra indicate.

Le inviamo i nostri più sinceri saluti ed auguri di buon lavoro.

I consiglieri comunali

f.to Alessandro Cannatà

f.to Salvatore Berlingeri

f.to Catania Biagio

f.to Giuseppe Dangeli