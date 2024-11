Prosegue l’azione di contrasto al fenomeno del randagismo avviata dall’Amministrazione Comunale al fine di «mitigare e normalizzare una situazione complicata che desta preoccupazione tra i cittadini sia in termini di sicurezza pubblica che di ricaduta sanitaria».

Ancora in questo inizio di settimana, l’attività del Settore Vigilanza dell’Ente ha consentito di catturare numerosi cani presenti in alcune aree del perimetro urbano ridando serenità ai residenti e, agli animali, opportune cure e la possibilità di un affidamento.

Il lavoro del Comune, nel suo complesso, sta trovando sponda operativa nella convenzione con un canile privato stipulata nel mese di giugno. Un passaggio seguito con attenzione dell’Amministrazione che, con lungimiranza, ha operato pensando sia al decoro pubblico e alla sicurezza della Comunità che al benessere degli animali. In particolare, questo percorso virtuoso sta vedendo pienamente operativi l’Assessore Patrizia Iamundo e il Consigliere Giuseppe Morabito.

«Stiamo affrontando con azioni concrete ed efficaci una atavica problematica che interessa l’intero territorio e, in particolare, le aree periferiche e rurali – ha spiegato il Sindaco avv. Domenico Antico -. Siamo al lavoro per definire l’iter che condurrà alla realizzazione di una struttura comunale dedicata ai randagi, anche al fine di rendere più sostenibile l’iter di gestione degli animali catturati».

Nella giornata di martedì scorso, l’Ente ha provveduto alla cattura di altri randagi segnalati da privati cittadini. Tra questi, anche tre cuccioli meticci. Gli animali sono stati sottoposti a specifico percorso sanitario e prontamente trasferiti presso il canile convenzionato in attesa di affido.