Il giorno 21 novembre 2024 si terrà alle ore 9:00, presso la Biblioteca “Francesco Vinci” del Polo Liceale “M. Guerrisi-V. Gerace” di Cittanova (RC) via Adriatico 11, la CONFERENZA STAMPA per illustrare il programma delle “QUATTRO GIORNATE” dedicate a Lea Garofalo.

Nell’occasione saranno elencati i lavori realizzati dagli Studenti italiani vincitori del Bando.

Inoltre, durante l’incontro saranno resi pubblici i nominativi dei ‘Testimoni del nostro tempo’: familiari vittime di mafie, appartenenti alle forze dell’ordine, magistrati e procuratori della Repubblica, Testimoni di Giustizia, giornalisti di organi di stampa nazionali, rappresentanti sindacali e rappresentanti di associazioni.

Si allega il programma ufficiale definitivo.

Alla conferenza prenderanno parte: la dirigente scolastica Clelia Bruzzì;

la madrina del Premio On. Angela Napoli;

il presidente dell’associazione Dioghenes APS Paolo De Chiara;

il sindaco di Cittanova Domenico Antico;

il direttore della Scuola di Recitazione della Calabria Walter Cordopatri.