Prende forma il piano comunale per la cura del decoro urbano. Su indirizzo del Sindaco avv. Domenico Antico, il Comune di Cittanova ha avviato la programmazione degli interventi per lo sfalcio delle erbe infestanti e la pulizia di marciapiedi e strade. Un lavoro mirato alla valorizzazione complessiva del paese e delle sue aree, anche quelle periferiche, che vedrà impiegati gli operatori del Servizio Ambiente.

Nel corso di questa settimana, per come comunicato dall’Ente, le attività riguarderanno le aree adiacenti Piazza Croce, il quartiere “Barco”, Parco Gagliardi, via Alberto Moravia, via Taranto.

Il calendario delle attività verrà comunicato settimanalmente dal Comune di Cittanova attraverso i canali ufficiali dell’Ente.

«Anche in materia di decoro urbano il nostro segnale vuole essere rapido – ha affermato il Sindaco avv. Domenico Antico -. Grazie alla preziosa collaborazione degli Uffici e del Personale del Servizio Ambiente, in breve tempo abbiamo avviato la programmazione degli interventi settimanali che riguarderanno tutte le aree del paese, periferie incluse. La bellezza di Cittanova va curata a partire dalle sue strade, dalle sue piazze e dalle sue aree verdi. Grande vuole essere, anche in questo senso, l’attenzione per la Comunità e le sue istanze. Già questa settimana la pulizia interesserà diversi chilometri di strade cittadine. Di volta in volta, tutti i quartieri entreranno nella rotazione prevista dell’Ente».