Le strade della città Metropolitana di Reggio Calabria sono in condizioni pessime. Oggi ci siamo occupati della Cittanova-Polistena, da anni i pozzetti e le cunette sono abbandonati al proprio destino. Un pericolo costante per gli abitanti del luogo oltre alle migliaia di macchine che transitano in quelle strade ex provinciali. Ormai siamo abituati ai cambi costanti di clima con acquazzoni che mettono in pericolo chi ci transita oltre a quelli che ci abitano. Si trasformano in fiumi a cielo aperto che rischiano di travolgere tutto. Ci domandiamo per quale ragione al mondo non vengono puliti? La città metropolitana, soende milioni di euro per la manutenzione. La domanda sorge spontanea…perché gli amministratori si concentrano solo per la città di Reggio Calabria? Una situazione insostenibile, che deve essere risolta nell’interesse della incolumità dei cittadini.