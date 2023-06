Riceviamo e pubblichiamo

A seguito dell’aggiudicazione degli appalti relativi ai due finanziamenti ottenuti dall’Amministrazione Comunale, il primo dell’importo di 900 MILA EURO e il secondo di 850 MILA EURO, sono stati stipulati i contratti tra il Comune e le imprese aggiudicatarie e, a giorni, inizieranno i lavori.

Si tratta di rilevanti contributi che consentiranno la realizzazione di significativi interventi di riqualificazione degli spazi urbani e di miglioramento della viabilità nelle zone rurali del territorio comunale.

Per quanto concerne i lavori nel Centro Storico, su nostra proposta, condivisa e fatta propria dal sindaco e dalle altre forze di maggioranza e con l’impegno dell’assessore ai lavori pubblici Fera e degli uffici competenti, si interverrà su un’importante area del centro storico per un intervento di pavimentazione in lastre di pietra dell’Etna, in continuità con quella già esistente.

Si riqualificherà così il tratto di via Roma, a partire da Piazza Garibaldi fino al Largo Savoia.

L’intervento riguarderà anche una serie di altre vie e piazze adiacenti quali: Largo Fonti, Piazza Alberto Cavaliere (già Olmo), Via San Francesco (Chiesa di San Giuseppe), via Galvani e via Girolamo Galluccio.

Con le suddette opere di pavimentazione si andrà a rivitalizzare il centro storico e ad incrementare così il valore di un’area tra le più antiche dell’abitato, rappresentando un ulteriore tassello per far assumere sempre più a Cittanova le caratteristiche di città turistico-residenziale, proprio partendo dalla sua rigenerazione e riqualificazione urbana, con interventi in grado di esaltare i suoi tratti distintivi.

Per quanto riguarda i lavori di bitumazione e manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade nelle Zone Rurali ricadenti nel territorio comunale, gli interventi saranno concentrati nelle seguenti Contrade: San Pietro, Feudotti, Stracozzi, Carbonara, Sant’Antonio, Favorita, Cappella, Campicciolo, Ascone, oltre che sulla Strada verso il Vacale ed in Via Eduardo De Filippo, per un totale di nove chilometri di manto stradale interessato dalla bitumazione.

Con tali interventi, grazie anche al costante impegno del consigliere comunale con delega alle zone rurali Antonio Lo Previte, si prosegue nei programmi di investimento per rafforzare la dotazione di servizi moderni nelle nostre zone rurali attraverso l’ammodernamento e la riqualificazione del sistema viario interno alle contrade.

Ciò aiuterà a migliorare la qualità della vita delle comunità che vivono in quelle aree e a far avanzare e mettere in pratica l’idea di un paese a “sviluppo integrato” tra centro urbano e zone rurali.