“Si tratta di interventi che consentiranno di costruire percorsi indirizzati alla realizzazione di servizi e infrastrutture e all’adattamento ai cambiamenti climatici nell’ambito dei processi di sviluppo sostenibile del territorio”.

Il Sindaco Francesco Cosentino accoglie con notevole soddisfazione la notizia che il Ministero della Transizione Ecologica attraverso il bando 2021 “Parchi per il clima” ha finanziato nove progetti del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Attraverso questi interventi si procederà all’efficientamento energetico di alcune strutture poste nel territorio del Parco, conferendo priorità ai punti informativi e ad edifici destinati ad attività culturali e all’accoglienza.

In questo contesto sono stati inseriti i progetti relativi alla riqualificazione edilizia ed efficientamento energetico dell’Ostello della Gioventù di Cittanova e alla realizzazione del vivaio forestale nell’area del nuovo Centro Visite di Zomaro.

Due interventi di grande impatto sul territorio comunale che si aggiungono ai rilevanti finanziamenti già erogati a favore del Comune ed a quelli in corso di definizione.

“Grazie ai due progetti il Comune di Cittanova, secondo il Vice Sindaco Toni Fera, potrà completare una serie azioni strategiche a difesa della natura e della biodiversità. Inoltre confermano la validità della sinergia positiva attivata tra i Comuni e l’Ente Parco a testimonianza che questo tipo di approccio e di interazione tra i vari livelli consente di avere una visione comune e l’elaborazione di azioni adeguate a difesa di alcuni settori che hanno rilevanza per il nostro sistema sociale e culturale”.