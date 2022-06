Il Circolo PD di Cittanova esprime grande soddisfazione per l’ennesimo importante risultato conseguito dall’Amministrazione comunale a favore della comunità cittanovese.

Negli ultimi giorni sono stati assegnati al nostro paese, grazie a due diversi finanziamenti, 4 milioni e 100 mila euro.

Il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha pubblicato il decreto riguardante l’esito del bando relativo all’avviso pubblico Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici, che si colloca negli investimenti del PNRR e prevede per il Progetto presentato dal nostro Comune un finanziamento pari a 1 milione e 800 mila euro per la valorizzazione della Villa Comunale “Carlo Ruggiero”, il nostro splendido Orto Botanico con la tipica impostazione di Giardino Rinascimentale, nonché monumento di interesse nazionale.

Il Progetto presentato dall’Amministrazione comunale ha ottenuto un punteggio particolarmente elevato, classificandosi tra i primi e al di sopra, tra gli altri, delle proposte presentate per Villa Bellini a Catania e per il Parco del Castello di Donnafugata a Ragusa.

Il Ministero della Cultura ha premiato un progetto al quale hanno dato il loro apporto fondamentale giovani tecnici cittanovesi e che prevede interventi significativi idonei a generare un miglioramento delle condizioni di conservazione della nostra Villa comunale, a partire dalle spettacolari varietà e rarità botaniche, nonché un positivo impatto sulla promozione dello sviluppo ambientale, paesaggistico e culturale cittadino.

Va riconosciuto l’importante ed efficace lavoro di squadra coordinato dal sindaco e che ha coinvolto diversi assessorati, quali quello dei lavori pubblici e dell’ambiente, oltre agli esperti e alle strutture comunali la cui collaborazione, insieme alla capacità progettuale dei tecnici, ha contribuito a questo straordinario risultato.

Assieme alle risorse sopra dette, assegnateci col PNRR, nei giorni scorsi sono stati finanziati al nostro comune altri 2 milioni e 300 mila euro dal Governo nazionale, con il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), per un Progetto di rigenerazione urbana e riqualificazione della Villa Comunale e dei prolungamenti del viale, inclusi la Biblioteca comunale, piazza Calvario e il Belvedere di Piazza Parise sul torrente Serra.

Su tali ultimi risultati conseguiti per Cittanova e sugli altri cospicui finanziamenti ottenuti recentemente dall’Amministrazione comunale, per un totale di oltre 10 milioni di euro, il sindaco Francesco Cosentino e gli amministratori comunali informeranno dettagliatamente i cittadini.

Adesso, dopo aver ottenuto tali straordinarie risorse per il nostro paese, l’impegno primario del PD e dell’Amministrazione comunale dovrà essere concentrato per fare rispettare la tabella di marcia delle scadenze e dare avvio ai lavori, anche adeguando e rafforzando, ove necessario, le strutture comunali tali da essere nelle condizioni di poter concretizzare i risultati fin qui conseguiti.

Ciò consentirà a Cittanova di far partire un grande cantiere cittadino necessario allo slancio verso una rinnovata crescita del nostro territorio.

Come PD continueremo a lavorare con serietà, passione e coerenza per il bene di Cittanova, adoperandoci per migliorare la qualità della vita e la qualità paesaggistica della nostra bellissima cittadina, così da renderla maggiormente attrezzata e pronta quale polo di fruizione culturale e turistico capace di attrarre sempre più visitatori.