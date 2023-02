Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha annullato la misura cautelare imposta a Francesco Fera coinvolto nell’operazione New Age, che ha portato a diversi arresti per traffico e produzione di stupefacenti nel territorio di Cittanova.

Il Collegio ha integralmente recepito gli argomenti difensivi esposti dall’Avv. Girolamo Albanese, riconoscendo l’estraneità del Fera alla contestazione mossagli. Da un migliore esame delle diffuse investigazioni eseguite dalle forze dell’ordine sul territorio, in particolare dall’analisi degli impianti di videosorveglianza e delle intercettazioni, è stato dimostrato come il coinvolgimento del Fera fosse il frutto di un errore di valutazione, sicchè era del tutto ingiusta la privazione della libertà dallo stesso sofferta.

Sempre all’esito dell’udienza di Riesame, il Tribunale ha disposto la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari per Davide D’Ascola, non sussistendo esigenze cautelari tali da giustificare la restrizione massima inizialmente applicata.

L’attenuazione della misura era già stata disposta dal Gip, in esito all’interrogatorio, per Girolamo Galluccio, inizialmente sottoposto ai domiciliari. Anche per lui è stata riconosciuta su richiesta dell’Avv. Albanese l’insussistenza dei presupposti per la misura originariamente applicata, disponendone la liberazione.