Sabato 30 luglio alle ore 18,30 nuovo appuntamento con la cultura, nell’ambito della prima edizione dell’iniziativa “Un Libro per l’Estate”, inserita nel programma dell’Estate Cittanovese 2022.

La rassegna, patrocinata dall’Amministrazione Comunale, è stata promossa da Radio Eco Sud e curata da Simona Caruso che conduce il programma “Caffè con gli amici”.

L’appuntamento di sabato, inizialmente programmato per il 9 luglio, riguarda la presentazione del libro “Il Treno del Sole e i Cinque Anarchici – L’ombra di Gladio. Ndrangheta stragista e la falange armata” di Michelangelo Di Stefano, editore Franco Arcidiaco.

L’autore Michelangelo Di Stefano dialogherà con alcuni ospiti mentre Mara Ferraro e Assunta Spirlì cureranno delle letture sceniche.

Sono anche previsti interventi musicali che sono stati curati da Delia Russo alla voce e Domenico Sellaro alla chitarra, che eseguiranno Sospiri in Cielo e Nata nel Sole ed un medley di canzoni di Rino Gaetano.

Nell’incantevole scenario della Villa Comunale “carlo Ruggiero” di Cittanova sarà Simona Caruso a moderare l’incontro.

