«L’Associazione San Girolamo conferma ancora una volta con azioni concrete, progetti e risultati tangibili la bontà del percorso pastorale, socioculturale e formativo messo in campo in questi anni». È quanto affermato da Giuseppe Corica, Presidente della brillante realtà associazionistica che opera in seno alla Parrocchia San Girolamo di Cittanova, al termine dell’Estate Ragazzi 2024: tre settimane di attività dedicate a giovani e giovanissimi e animate da decine di volontari che hanno ribadito il loro impegno per la realizzazione di un percorso mirato alla crescita della Comunità.

«In sinergia con il Comune di Cittanova – ha sottolineato Corica – e grazie alla fiducia dell’Amministrazione, abbiamo portato a termine un progetto estivo davvero coinvolgente e di straordinario spessore socioculturale. Gestire centinaia di bambini, fornendo loro strumenti per la socializzazione, la crescita condivisa e il divertimento, non è stato semplice. Ma i risultati hanno dato ragione alla perseveranza di un gruppo di giovani cittanovesi innamorati del loro paese e uniti da autentico spirito di servizio cristiano. Determinante, inoltre, ai fini della riuscita del progetto, anche la collaborazione con altre realtà del Terzo Settore locale, con associazioni del comprensorio reggino e professionisti del campo sociale e della comunicazione. Un allargamento di fronte che ha consentito di fondere insieme energie e competenze di prim’ordine».

Attività all’aria aperta, giochi, escursioni, piscina, sport di gruppo e individuali, laboratori di teatro, scrittura creativa e comunicazione radiofonica hanno arricchito la proposta dell’Estate Ragazzi 2024.

Un lavoro che, nelle ore pomeridiane, è proseguito all’interno dei locali della canonica di via Sant’Antonio per il supplemento di Estate Ragazzi curato direttamente dalla Parrocchia.

Impegnati in questo percorso complessivo, dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio, anche Alessia Minasi, Matteo Sgambetterra, Domenico Burgisi, Giovanni Sorrenti, Daniela Multari, Giuseppina Multari, Giusy Belcastro, Lucia Ferraro, Rachele Franconieri, Marta Cannatà, Michela Oppedisano, Roberta Galluccio.

«Un plauso e un ringraziamento va a tutte le animatrici e gli animatori che hanno operato per la riuscita del progetto – ha sottolineato Giuseppe Corica -. Il loro impegno è un patrimonio da coltivare e custodire per il futuro. Un grazie all’intera Parrocchia San Girolamo e al parroco don Letterio Festa, punto di riferimento e supporto costante. Un ringraziamento al gruppo “Giovanissimi – Parrocchia San Girolamo” per la splendida gestione delle attività pomeridiane. Un grazie all’Amministrazione Comunale, agli Uffici dell’Ente e a quanti hanno sostenuto concretamente questo percorso. Un grazie alle bambine e ai bambini che hanno partecipato alle attività e alle loro famiglie. Un grazie, infine, alle associazioni che hanno condiviso con noi questa esperienza così bella e formativa, dimostrando tutti insieme maturità, competenza e vero spirito di collaborazione».