Sono 18 anni di grande professionalità al servizio delle persone e della cura della loro bellezza.

La meticolosità professione, come la cura nei particolari e nell’estetica come punti di riferimento de “La Beautè”. Il negozio è sito in Viale Merano a Cittanova.

“La Beautè” è stata fondata dalla brava e professionale Tiziana Tomaselli ed è diventata il punto di riferimento della Piana di Gioia Tauro.