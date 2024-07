La grave siccità che interessa ormai da mesi gran parte dell’Italia e, in particolare, le regioni del Sud, sta costringendo le Amministrazioni Pubbliche locali e sovracomunali a prendere provvedimenti importanti in materia di gestione dell’acqua.

In questo quadro così complesso, l’Amministrazione Comunale di Cittanova ha predisposto l’interruzione notturna del servizio idrico a partire dal 12 luglio, nella fascia oraria che va dalle ore 1.00 alle ore 6.00, al fine di consentire all’acquedotto comunale di compensare lo sforzo delle ore diurne.

In altri termini, già da diverse settimane le vasche dell’acquedotto non riescono a mantenere il livello di riempimento necessario alla gestione del servizio.

Il Sindaco avv. Domenico Antico, in piena sintonia con l’Amministrazione Comunale, dopo aver sentito il parere dei tecnici, ha dato il via libera definitivo al provvedimento.

«Una scelta non facile – ha affermato il Primo Cittadino – che ci impone una visione nuova sulla gestione del servizio idrico per il futuro. Ci siamo insediati da appena un mese e i margini di manovra sono assolutamente ridotti. Non possediamo bacchette magiche. La decisione di interrompere l’erogazione dell’acqua nelle ore notturne è una via obbligata. Siamo già al lavoro per capire quali strade vadano intraprese per la risoluzione di un problema che ormai da decenni attanaglia il nostro territorio. L’inverno e la primavera 2024 sono stati i più siccitosi di sempre alle nostre latitudini. Ringrazio i tecnici e gli operai del Comune per il lavoro che stanno egregiamente svolgendo per garantire un servizio primario per la Comunità. I cittadini avranno risposte su questo tema in tempi rapidi. La nostra volontà è chiara. Vogliamo risolvere il problema dell’acqua una volta per sempre».