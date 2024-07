Siamo nostro malgrado testimoni e portavoce di una serie di incresciose criticità e del diffuso

malcontento odierno che ha riguardato l’evento in oggetto.

Sull’onda dei tanto proclamati “rinnovamento” e “innovazione spinta” che comprensibilmente fanno

seguito all’insediamento di una nuova Amministrazione Comunale, il primo cittadino, Avv. Domenico Antico

e il Vicesindaco Dott. Francesco Sgambetterra, assessore con delega alle aree mercatali, hanno deciso di

mostrare la loro efficienza con una decisione “audace” e tempestiva.

Ci riferiamo alla scelta di spostare il mercato settimanale, stabilita con apposita Ordinanza Sindacale

(n.24 del 27 giugno 2024) nella quale si legge testualmente: “pertanto si rende necessario e indifferibile lo

spostamento (…) Constatato che l’intervento è giustificato da validi motivi di interesse pubblico che

determinano una situazione di comprovata necessità”. Il provvedimento ha determinato che i venditori

ambulanti e gli avventori del mercato, a dir poco perplessi e scontenti, sentissero l’esigenza di rivolgersi a noi

consiglieri di opposizione per dare voce alle loro inascoltate rimostranze. Dal canto nostro, ascoltando le loro

ragioni, non possiamo che dirci turbati ed increduli di fronte ad una questione avvertita dall’Amministrazione

Comunale talmente urgente da richiedere un intervento così avventato.

Sembra, addirittura, che la fretta di dimostrare solerzia abbia portato l’Amministrazione Comunale

ad ignorare qualsiasi forma di concertazione (la stessa tanto sbandierata quale valore imprescindibile nel

corso della recente campagna elettorale), saltando a piè pari procedure pubbliche (bando, graduatoria per

l’assegnazione dei posti e/o quant’altro previsto dalle normative vigenti), nonché il coinvolgimento delle

associazioni di categoria esistenti. Ma procediamo ordinatamente.

Premesso che:

L’Ordinanza Sindacale N. 24 del 27 giugno 2024 prevede lo spostamento del mercato settimanale da Via

Grimaldi, Via San Rocco, Via Campanella e Via Tarsitani a nuove aree individuate in Via Diomede Marvasi, Via

P. Togliatti, e altre sezioni di Via Campanella. Tale spostamento è stato stabilito con Ordinanza Sindacale e

motivato con l’esistenza di validi “motivi di interesse pubblico che determinano una situazione di comprovata

necessità”.

Di norma, le Ordinanze Sindacali con tali motivazioni, secondo la nostra conoscenza del T.U.E.L., sono

giustificate dall’esistenza di emergenze di carattere sanitario o igienico, dal rischio di inquinamento

ambientale o acustico, da pericoli che riguardano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana ma anche in casi

in cui si voglia prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di

stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori

e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di

violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti.

Considerato che:

Numerosi venditori ambulanti hanno espresso gravi preoccupazioni per lo spostamento “scriteriato” del loro

banco di vendita e soprattutto per la mancanza di una procedura pubblica o di una graduatoria che tenga

conto di diversi parametri (ad esempio: criteri di anzianità di presenza nel mercato, anzianità di iscrizione al

Registro delle Imprese per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche e ordine cronologico di

spedizione di una eventuale istanza) previsti dalle normative per l’assegnazione o l’occupazione degli spazi

pubblici.

Le associazioni di categoria esistenti non sono state contattate né coinvolte nel processo decisionale

riguardante lo spostamento del mercato che di fatto si è esaurito con qualche riunione presso la Casa

Comunale in cui veniva comunicata agli ignari venditori una loro nuova ricollocazione che, ad oggi, non si

capisce bene chi debba o possa favorire e a che titolo.

Si chiede:

1. Al Sindaco di rassicurare la cittadinanza ed i sottoscritti consiglieri sull’ eventuale esistenza, o meno

(ci auguriamo), di imminenti catastrofi tali da giustificare l’urgenza del provvedimento, non

supportato da una seria e approfondita indagine o da un’adeguata discussione sull’oggetto

dell’interrogazione, che coinvolga tutti i soggetti a vario titolo interessati.

E se tale catastrofe non dovesse materializzarsi, se verrà revocata la succitata ordinanza n. 24 del 27

giugno 2024.

2. Quali criteri specifici sono stati utilizzati per scegliere le nuove aree di collocazione del mercato

settimanale? Quali sono le disposizioni di legge applicabili in merito allo spostamento dei mercati

settimanali e sono, esse, state rispettate nella decisione presa con l’ordinanza N. 24 del 27 giugno

2024?

3. Per quale motivo non è stata espletata una procedura pubblica o non è stata stilata una graduatoria

per l’assegnazione dei posti scegliendo, invece, di seminare il panico con la previsione scritta

nell’ordinanza che “Gli operatori saranno collocati in ordine di arrivo” ?

4. Perché le associazioni di categoria non sono state contattate né coinvolte nel processo decisionale

riguardante lo spostamento del mercato? In che modo l’Amministrazione Comunale intende

coinvolgere gli operatori del mercato e i cittadini riguardo ai cambiamenti previsti? Sono previste

eventuali modifiche o aggiustamenti futuri basati sul feedback degli operatori del mercato e dei

cittadini?

5. Quali misure saranno adottate per garantire che lo spostamento del mercato non influisca

negativamente sulla viabilità cittadina e sulla sicurezza pubblica?

Inoltre, si chiede di sapere:

6. Se è stato considerato l’impatto economico che lo spostamento del mercato potrebbe avere sugli

operatori commerciali e sui residenti delle nuove aree designate.

7. Se sono stati previsti piani di emergenza o misure specifiche per gestire eventuali problemi che

potrebbero emergere durante le prime settimane di implementazione dello spostamento.

Si invita l’Amministrazione Comunale a:

Garantire la massima trasparenza e partecipazione nel processo di spostamento del mercato, includendo

consultazioni pubbliche e sessioni informative.

Monitorare attentamente l’impatto dello spostamento, data la recessione economica che affligge il settore

e adottare misure correttive alla luce delle già emerse numerose criticità.

Domenico Bovalino

Mariagrazia Sergi