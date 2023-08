La formazione politica “Per Cittanova 4.0”, appresa la notizia del grave attentato incendiario ai danni di un Elicottero di Calabria Verde indispensabile nelle operazioni di spegnimento degli incendi che interessano la nostra Regione ed all’altrettanto grave attentato incendiario ai danni della Isola Ecologica comunale, Esprimono:

– Totale condanna nei confronti del vile e gravissimo gesto incendiario doloso perpetrato;

– Ampia solidarietà alla Comunità Cittanovese tutta per il delitto subito ed all’Amministrazione comunale che la rappresenta;

– Gratitudine all’Arma dei Carabinieri per aver assicurato alla Giustizia, in tempi brevi, il presunto autore del gravissimo attentato;

– Gratitudine ai dipendenti comunali ed alle strutture comunali per essersi mobilitati in tempi rapidissimi ed aver contribuito allo spegnimento dell’incendio;

– Gratitudine alla Protezione Civile Cittanovese per il tempestivo intervento e la preziosissima collaborazione fornita;

– Gratitudine ai Vigili del Fuoco per la tempestività, l’abnegazione e la competenza dimostrate;

– Gratitudine a tutte le Forze dell’ordine intervenute a cominciare dall’Arma dei Carabinieri;

– Gratitudine all’Azienda Calabria Verde per quanto sta facendo per la nostra Regione e solidarietà per l’enorme danno patito.

Confidando che l’Amministrazione Comunale voglia concertare con le Forze politiche locali ogni passaggio successivo sullo specifico argomento, la nostra Formazione politica stigmatizza e condanna, inoltre, l’imbrattamento del Palazzo Comunale e dell’immobile in contrada Torre.

Solo lavorando per fare di Cittanova una Comunità solidale ed equa si riuscirà a rendere concreto il messaggio ed il convincimento che qualsiasi azione va contro il paese va contro ogni cittanovese e che il rispetto del bene comune ha un’importanza almeno uguale a quella del bene privato.