È davvero importante il risultato ottenuto in questi giorni dal Comune di Cittanova in materia di gestione economica e finanziaria.

A valle di un prezioso lavoro di ricostruzione del debito con la Regione Calabria accumulato sul fronte del servizio di somministrazione idro-potabile, l’Agenzia delle Entrate ha accettato la proposta di rateizzazione delle pendenze arretrate, sciogliendo nei fatti un nodo burocratico storico e debilitante per l’Ente comunale.

In pratica, la Regione vanta crediti con il Comune di Cittanova per oltre 200mila euro riferiti al periodo 1988 – 2001. Alla luce di questo quadro, la Cittadella ha inteso trattenere in forma cautelativa circa 214mila euro destinati proprio al Municipio cittanovese.

Inoltre, questa situazione debitoria, ha impedito all’Ente di poter partecipare a numerosi bandi di carattere regionale.

Il prezioso risultato ottenuto, raggiunto grazie all’azione di stimolo dell’Amministrazione guidata dal Sindaco avv. Domenico Antico e al lavoro puntuale della Responsabile del Settore Economico Finanziario dott.ssa Simona Abramo, è una boccata d’ossigeno per il Comune e un atto di serietà e responsabilità verso la Regione Calabria.

«Abbiamo trovato il percorso ottimale per risolvere una situazione complessa che si trascinava da anni – ha spiegato il Sindaco avv. Domenico Antico -. La rateizzazione del debito accordata da Agenzia delle Entrate premia la nostra capacità di programmazione in materia di economia e finanza dell’Ente. Ringrazio per il prezioso lavoro gli Uffici comunali che hanno raccolto lo stimolo amministrativo trasformandoli in atti concreti per il raggiungimento dell’obiettivo».