Si è svolta presso il Circolo PD di Cittanova un’affollata iniziativa pubblica con il responsabile nazionale organizzativo del PD, Stefano Vaccari. All’incontro erano presenti Nicola Irto, segretario regionale; Sebi Romeo, della direzione nazionale; Giuseppe Falcomatà, della direzione nazionale; Antonio Morabito, segretario provinciale, Tania Bruzzese, presidente provinciale, Valeria Bonforte segretaria cittadina della Città di Reggio Calabria.

Nell’introdurre i lavori, Girolamo Demaria, per il circolo di Cittanova, ha sottolineato l’importanza del nuovo corso di rigenerazione intrapreso dal PD in Calabria ed il valore di rimettere al centro i Circoli quali principali snodi vitali della vita del partito. Per affermare un’idea della politica fatta di passione, di competenza, al servizio della comunità.

Un Nuovo PD, profondamente riformato, che abbia un pensiero di Paese, sappia indicare una prospettiva, un orizzonte. Un Partito con alla base i valori dell’uguaglianza, delle opportunità, del lavoro. Un Partito aperto, inclusivo, che spalanchi porte e finestre alle ragazze e ai ragazzi, con nuovo modo d’essere, nuovi linguaggi, mettendo nelle loro mani il futuro del partito.

Nicola Irto, nel corso del suo intervento, ha plaudito all’attività del circolo cittadino e al buon governo dell’amministrazione comunale ed ha preannunciato una prossima iniziativa regionale da tenersi proprio a Cittanova per ascoltare e confrontarsi con i sindaci della Piana sui temi attuali del termovalorizzatore di Gioia Tauro e del progetto della regione del suo raddoppio, della gestione dei rifiuti in Calabria e del rigassificatore, presentando una propria proposta.

Nel suo intervento conclusivo, il Sen. Stefano Vaccari ha sottolineato il valore dell’attività del circolo di Cittanova e della sua capacità di costruire un’idea di partito che sa stare sui problemi della propria comunità, anche in stretta connessione con l’attività ed il buon governo dell’amministrazione comunale.

Ha poi sottolineato il lavoro del PD nazionale per investire sui circoli ed attrezzare i diversi livelli del partito affinché possano mettersi efficacemente in connessione con i propri territori di riferimento, a partire dalla Calabria, evidenziando come, grazie al congresso regionale e ai congressi provinciali svolti e al lavoro unitario messo in campo dal segretario regionale Nicola Irto si inizi a produrre buona politica e buona amministrazione.

Nel corso dell’incontro, il sindaco di Cittanova, Francesco Cosentino, ed il consigliere comunale Antonio Loprevite hanno annunciato di aderire al Partito Democratico.

Si tratta di due adesioni importanti e significative per le quali è stata manifestata grande soddisfazione, poiché si tratta di due amministratori che hanno dimostrato negli anni importanti capacità politiche ed una forte credibilità. Questa è la rigenerazione a cui stiamo lavorando –è stato affermato-, la forza di mettere insieme amministratori capaci, dirigenti di lungo corso e nuove energie, come le sedicenni Miriam e Chiara, le più giovani tesserate del circolo. “Sono certo –è stato espresso da Nicola Irto- che il circolo di Cittanova, uno dei più solidi dell’area metropolitana, con queste nuove adesioni crescerà ulteriormente”.