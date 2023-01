Di Robin Hood

L’uscita dalla maggioranza dei consiglieri comunali Calogero e D’agostino del gruppo politico “A Testa Alta”, ha provocato un terremoto politico all’interno della coalizione “Cittanova Cambia”, espressione del centrosinistra. Francesco D’agostino è stato il vero artefice della elezione a sindaco di Francesco Cosentino. L’abbandono dell’ex vice presidente del consiglio regionale della Calabria,(lo abbiamo detto in varie occasioni), è stato un salasso per la maggioranza che sostiene il primo cittadino. D’agostino non è uno qualunque. A Cittanova, anche le pietre, sono a conoscenza dell’apporto politico ed elettorale fornito dall’imprenditore alla coalizione sia nel 2014 e 2019 per far vincere Cosentino. Va anche detto che il primo cittadino era il pupillo politico di D’Agostino, difeso contro tutti, per farlo arrivare alla poltrona di primo cittadino. Si sa…i tradimenti in politica sono all’ordine del giorno, per questi motivi il centrodestra capeggiato da Alessandro Cannatà chiede la convocazione del consiglio comunale straordinario per dibattere in aula l’uscita dalla maggioranza di Calogero e D’agostino.