L’Estate Ragazzi – Edizione 2024 si è rivelata un successo capace di superare qualsiasi aspettativa. Oltre 140 ragazze e ragazzi cittanovesi hanno preso parte ad un percorso sociale e ricreativo virtuoso e punto di riferimento per tutto il territorio.

Le attività messe in campo dall’Amministrazione Comunale di Cittanova in sinergia con l’Associazione San Girolamo e altre realtà dall’Associazionismo locale sono giunte al termine lo scorso 31 luglio.

Complessivamente, un’opportunità di socializzazione e di crescita per i giovani e di supporto per le famiglie, nel segno della cooperazione e della partecipazione attiva: tre settimane di attività gratuite per l’utenza, organizzate in momenti di socializzazione all’aria aperta, giornate dedicate alla piscina e alle escursioni, iniziative di carattere ludico-ricreativo e culturale, pratica sportiva.

Le attività hanno riguardato giovani di età compresa tra 6 e 11 anni che hanno frequentato nell’anno scolastico 2023/2024 il ciclo di istruzione della Scuola Primaria.

All’animazione del progetto hanno preso parte, con apposite giornate tematiche, anche la Gymnasium di Cittanova e l’Associazione “Accademia del Tennis” di Giuseppe D’Agostino.

«Il progetto – hanno spiegato gli Assessori Rita Morano e Patrizia Iamundo, rispettivamente delegate alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili, del Volontariato e dell’Associazionismo – ha allargato il fronte di collaborazione per la riuscita di un progetto davvero virtuoso e di prospettiva, aprendo al pieno coinvolgimento delle migliori energie della Comunità. Questa edizione dell’Estate Ragazzi ha dato ampio spazio e attenzione al benessere, al tempo libero, alla crescita sana dei bambini e delle loro famiglie che necessitano di un servizio che sia complementare alla funzione educativa della scuola e sia al contempo fonte di svago e divertimento adeguato al periodo estivo di vacanza. Siamo davvero contente che numerose associazioni possano collaborare nel medesimo percorso fornendo un aumento di servizi ed opportunità per i giovani e i loro genitori. I riscontri ottenuti premiano l’investimento fatto e ci invitano a proseguire nell’opera di aggregazione e stimolo delle migliori energie e competenze del territorio».

Soddisfazione per la riuscita delle attività è stata espressa anche dal Sindaco avv. Domenico Antico. «Il successo ottenuto dall’Estate Ragazzi conferma la bontà del percorso avviato nel segno della cooperazione e delle sinergie concrete – ha affermato –. Unire Cittanova significa mettersi, ognuno per il suo ruolo e le sue competenze, al servizio di un’idea di paese rivolta al futuro. La collaborazione tra Amministrazione Comunale e Associazionismo locale rientra in questa visione d’insieme. A tutte le Associazioni e i professionisti coinvolti rivolgo un ringraziamento per il prezioso lavoro svolto. Siamo sempre più convinti che questo percorso darà risultati importanti anche in vista di un nuovo modello di cooperazione tra Comune e Terzo Settore».