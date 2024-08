Cittanova, stasera la festa dell’emigrante con Micu U Pulici. Grande attesa

IL 14 AGOSTO LA FESTA DELL’EMIGRANTE

CON MICU U PULICI

Invito agli emigrati da oltre trent’anni di comunicate la loro presenza in paese entro il 9 agosto

Si svolgerà il prossimo 14 agosto la Festa dell’Emigrante di Cittanova. Un’occasione straordinaria per la Comunità cittadina di riabbracciare i compaesani sparsi per il mondo ma profondamente legati alla loro terra di origine.

L’evento, organizzato e promosso dalla Pro Loco di Cittanova e dall’Azienda Stocco&Stocco di Francesco D’Agostino con il patrocinio del Comune di Cittanova, si svolgerà in piazza Calvario a partire dalle ore 22,00.

Grande ospite della serata l’artista Micu u Pulici: un’icona musicale e culturale ambasciatore della Calabria in tutto il mondo.

Per l’occasione, gli organizzatori accoglieranno gli emigrati presenti a Cittanova in questo scorcio di bella stagione.

Proprio a riguardo, è stato aperto un avviso pubblico al fine di raccogliere le generalità e le storie degli emigrati lontani da Cittanova da almeno trent’anni presenti nel “paese delle radici”, anche al fine predisporre la consegna degli attestati di benemerenza.

Le segnalazioni potranno essere effettuate presso la sede della Pro Loco di Cittanova in via Mazzini (ex Asilo Sant’Antonio) entro le ore 18,00 del prossimo 9 agosto.