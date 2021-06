Cittanova, gli studenti del Liceo Scientifico “M. Guerrisi” conseguono nuovi e meritati successi!

L’anno scolastico 2020/2021 volge ormai al termine. Sebbene si sia trattato di un periodo difficile per la scuola, vista la situazione emergenziale in corso, il Liceo Scientifico “M. Guerrisi”, magistralmente guidato dalla Dirigente Avv. Clelia Bruzzì, sempre attenta ai bisogni formativi dei ragazzi e alla loro crescita culturale e personale, è stato centro propulsore di innumerevoli iniziative e progetti, in cui gli allievi si sono particolarmente distinti per le proprie conoscenze, abilità e competenze. Grandi successi sono stati raggiunti dagli studenti in occasione della prova di certificazione delle competenze di lingua latina, che si è svolta in data 22 aprile 2021. Il Certamen è stato indetto dall’USR Lombardia al fine promuovere lo studio e il rinnovamento della didattica delle lingue classiche, evidenziando come esse non siano affatto da considerarsi lingue morte, diversamente da quanto oggi, influenzati dalla logica del profitto, si sia spesso indotti a credere. Hanno partecipato ben tredici studenti del terzo e del quarto anno dell’indirizzo tradizionale, la cui peculiarità è quella di conciliare nel piano di studi le discipline scientifiche e quelle umanistiche. I nomi degli studenti, preparati dalle docenti Desantis Luana, referente del progetto, Giovinazzo Concetta, Rigoli Caterina, Zecca Gessica, sono stati pubblicati tra quelli dei vincitori dall’USR di Catanzaro. Si tratta di: Luceri Gaia e Deleo Alberto della classe 4^ sez. C; Andreacchio Pasquale, Caruso Bruno e Malivindi Giuseppe della classe 4^ sez. D; De Moro Serena, Furci Francesco e Sorrentino Luigi della classe 3^ sez. E; Raso Antonio, Romeo Roberta, Sicari Lucia Pia, Sofia Alessandra e Tropeano Francesca della classe 3^ sez. F. I nostri allievi hanno avuto la possibilità di confrontarsi con altri alunni partecipanti, provenienti da altri istituti scolastici della Calabria e della Lombardia ed hanno brillantemente conseguito la certificazione di livello A.

Il Certamen di lingua latina non è stato l’unico contesto nel quale i nostri ragazzi si sono distinti. L’alunno Caccamo Luigi della classe 1^ sez. C, seguito dalla Prof.ssa Cosentino Manuela, ha infatti partecipato alle XIX Olimpiadi italiane di Astronomia ed è stato ammesso alla finale nazionale 2021 per la categoria Junior 2, per decisione unanime delle giurie delle sedi interregionali e del Comitato organizzatore. La finale si disputerà il 3 luglio 2021. A Luigi vanno il sostegno e l’incoraggiamento dell’intera comunità scolastica.

Ultimo e non meno importante è stato il successo riportato dagli studenti che hanno partecipato alla XV edizione della Borsa di Studio “G. Logoteta”, ovvero per la sezione letteraria Cavallaro Giulia Teresa della classe 5^ sez. C, ritenuta meritevole di targa personalizzata e gettone di merito, per la sezione artistica Marafioti Lucrezia della classe 4^ D e per la sezione poesia Calogero Lucia Faustina della classe 4^ sez. B, ritenute meritevoli di menzione di merito. Le studentesse, che sono state coadiuvate dalle Prof.sse Desantis Luana e Rigoli Caterina, saranno presenti alla cerimonia di premiazione dei vincitori della Borsa di Studio, che si svolgerà sabato 26 giugno presso la sala ricevimenti Villa Blanche a Pellaro di Reggio Calabria.

L’auspicio della Dirigente e degli insegnanti che hanno preparato e indirizzato gli studenti in questi percorsi è che il prossimo anno scolastico riservi ai ragazzi altrettante occasioni per emergere in ogni campo al massimo delle proprie potenzialità