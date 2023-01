VERGOGNATEVI, dopo aver contribuito a distruggere negli anni un paese, alternandovi al potere, oggi state dando il colpo di grazia a quel poco che è rimasto.

In questi lunghi anni avete contraddistinto la vostra incapacità ad amministrare il paese, anche attraverso l’attuazione di una serie di interventi economici e non ( – IMU seconda casa con il massimo dell’aliquota, recupero canoni acqua e tari ecc -), con il solo scopo di far cassa, facendo sprofondare il paese in una crisi finanziaria ed economica senza eguali nella sua storia.

Un degrado economico e sociale, in totale assenza di soluzioni politiche in una prospettiva seria per il futuro dei giovani, che non ha fatto altro che favorire l’emigrazione di tanti nostri concittadini e di cui questa Amministrazione è la sola responsabile, per mancanza di scelte politiche lungimiranti tese a risollevare le sorti della nostra comunità.

Un SINDACO che non sa affrontare i problemi, che non ha mai soluzioni, salvo parlare solo di debiti, attribuendone la causa rigorosamente ad altri, e ricorrere alle tasse, come unica soluzione da adottare, ponendo il balzello a carico dei cittadini per coprire, forse, la sua mala gestio, senza porre in rilievo sperperi e spese inutili, che il buon padre di famiglia taglia solitamente in tempo di magra sapientemente.

Una inadeguatezza amministrativa evidenziata negli anni in ogni nostra azione politica e che oggi trova conferma, più che mai, nella decisione di lasciare questa maggioranza Amministrativa da parte del maggiore “azionista trainante “ di quella “ lista civica” che per ben due Consiliature è stata scelta dagli elettori per (dis) amministrare il nostro paese.

Non è sufficiente “..un atto di responsabilità per il futuro di Cittanova” e il porgere le “ scuse” ai cittadini, giunte tra l’altro in ritardo, da parte del gruppo politico che fino a pochi giorni fa ha sostenuto l’attuale Amministrazione, a cancellare la corresponsabilità che lo stesso ha nell’allegra gestione della cosa pubblica da parte dell’attuale Maggioranza politica, il cui effetto, oramai conclamato, è quello di un inarrestabile declino a cui è sottoposto il nostro paese aggravato dalla mancanza di un vero dialogo tra Ente e cittadini.

Quella lista civica che solo oggi viene “orgogliosamente” politicizzata ed etichettata come “schieramento di centro – sinistra” ed aggiungiamo ad espressione P.D., considerata la provenienza e l’attuale appartenenza del Sig. SINDACO allo stesso.

Uno schieramento di centro – sinistra all’interno del quale coesistono soggetti “ibridi” che a secondo della competizione elettorale si schierano da una parte o dall’altra, essendo il loro unico interesse garantirsi il percepimento dell’indennizzo mensile di “sostegno”, oltre che ad avvalersi delle frequentazioni di interesse con personaggi politici.

Ma è proprio vero: AL PEGGIO NON C’E’ MAI FINE.

Infatti, solo oggi assistiamo ad un regolamento di conti, tutto interno all’attuale Maggioranza, attraverso un rimpallo di “accuse” e “atteggiamenti” il quale certifica il fallimentare operato di questa Amministrazione, il tutto a discapito, ancora una volta , dei cittadini.

Un fallimento amministrativo nel metodo e nel merito tutto targato P.D.

ed avallato dagli “ibridi” sostenitori

Ma se Atene piange, Sparta non ride, basti guardare, infatti, all’inattività e al tacere, oramai conclamato, di taluni soggetti della minoranza ridottisi a semplici comparse, che invece di fare una opposizione seria e corposa di contenuti all’attuale maggioranza, preferiscono da un lato non disturbare per “non guastarsela” con nessuno e dall’altra a continuare nella sola cosa che sanno fare: “pavoneggiarsi” e “vendersi” al migliore offerente avvalendosi dei “numeri” portati in dote (consenso

ottenuto certo non per capacità di amministrazione) e la costituzione ovvero l’ appartenenza a “squadre” o “gruppi” (come li definiscono loro stessi) di fatto inesistenti.

Personaggi, peraltro privi di capacità, idee, competenza e volontà, che prediligono occupare il loro tempo non a servire la comunità che vorrebbero amministrare, e svolgere il ruolo di opposizione a cui sono stati relegati dai cittadini, ma ad alimentare il loro consenso mediante il solito becero clientelismo elettorale, che alla fine porta solo danni economici e regresso sociale, a discapito dell’intera comunità. Questa è la realtà, la fotografia che ne viene fuori.

“….altro che voglia di lavorare ….dei ragazzi !.”

Orbene, tutto ciò non può farci pensare che la vostra non è stata la peggiore Amministrazione degli ultimi 30 anni circa– sarebbe un complimento immeritato – ma la peggiore della storia della nostra cittadina.

Ecco perché NOI NON CI STIAMO !,

non consentiremo di continuare questo scempio, non staremo fermi,

e vi chiediamo un atto di amore verso il paese:

DIMETTETEVI

PER CONCLAMATA

INCAPACITA’ POLITICA E AMMINISTRATIVA

FDI – Circolo “Pino Rauti” Cittanova