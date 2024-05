Nuovo e importante finanziamento ottenuto dall’Amministrazione Comunale di Cittanova per l’ingegnerizzazione della rete idrica cittadina. Il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria ha destinato al Comune risorse per circa 1 milione di euro che andranno a supportare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul sistema pubblico delle acque bianche.

In particolare, 250mila euro verranno destinati ai servizi di ricerca di perdite nelle tubature e alla mappatura della rete; 500mila euro verranno utilizzati per lavori comprensivi anche della messa in opera dei contatori; 250mila euro, infine, resteranno a disposizione dell’Amministrazione per ulteriori attività manutentive.

Complessivamente, dunque, l’Amministrazione Comunale mette in campo un nuovo strumento utile per le iniziative di manutenzione dedicate ad un servizio fondamentale per la Comunità.

Il Sindaco Francesco Cosentino, plaudendo al lavoro degli Uffici dell’Ente per l’opera svolta in sede di programmazione e progettazione degli interventi, ha rivolto un ringraziamento alla Regione Calabria e, in particolare, al Dipartimento Ambiente per l’attenzione ancora una volta dimostrata verso Cittanova e le sue istanze.