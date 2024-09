La Comunità di Cittanova si prepara a vivere le celebrazioni per la Festività Patronale dedicata a San Girolamo. Lunedì 30 settembre il paese tornerà a salutare con commozione e affetto il Dottore Massimo della Chiesa e protettore del paese, a valle di un lungo percorso di fede e venerazione animato dalla Parrocchia – Arcipretura guidata dal parroco don Letterio Festa.

Accanto al ricco programma religioso officiato dalla Parrocchia – Arcipretura, l’Associazione “San Girolamo” ha predisposto un importante cartellone civile, organizzato e promosso anche con l’opera di tantissimi giovani parrocchiani.

Il percorso, iniziato lo scorso 20 settembre con la suggestiva “Accensione” di Via Astuti, prosegue oggi 28 settembre con due appuntamenti: alle ore 16,00 l’Apertura straordinaria del Museo delle Varette con il progetto culturali “Voci dal Passato”; alle ore 19,00 in Chiesa Matrice la presentazione del romanzo “I Biangardi – L’Arte di dare luce al dolore”.

Il 29 settembre un altro doppio appuntamento: alle ore 19,30 in piazza Garibaldi la zeppolata; alle 22,00, sempre davanti la Chiesa Matrice, il concerto di Astol.

Il 30 settembre, in occasione della Festa Patronale, alle ore 18,00 la Comunità di Cittanova vivrà la celebre “Uscita di San Girolamo”. Alle 22,00, in piazza Garibaldi, l’attesissimo concerto di Riccardo Fogli.

Chiusa della serata con il “ciuccio pirotecnico” e i tradizionali fuochi d’artificio.