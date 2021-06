Ieri pomeriggio il Consiglio Comunale ha deliberato, con i soli voti della maggioranza, la mia DECADENZA dalla carica di Consigliere Comunale a causa del ricorso che sono stato costretto a proporre, mio malgrado, innanzi al T.A.R. di Reggio Calabria avverso una sanzione pecuniaria di 19.988,80 euro emessa dal Comune di Cittanova nei confronti della mia famiglia.

Si tratta di una decisione che mi impedisce temporaneamente di rappresentare la volontà espressa da una larga parte del corpo elettorale, che aveva riposto nella mia persona la propria fiducia designandomi alla carica di Sindaco per la lista innovativa “VIVA CITTANOVA VIVA”.

Questo atto, posto in essere da chi attualmente amministra il comune di Cittanova, ha come finalità quella di estromettere dal civico consesso un rappresentante dell’opposizione democraticamente eletto, che ha sempre svolto il ruolo di consigliere comunale con serietà e coraggio.

Sono certo che chi subentrerà al mio posto all’interno del Consiglio Comunale, saprà rappresentare degnamente i principi e gli ideali ispiratori del Movimento “VIVA CITTANOVA VIVA”.

Non sarà, di sicuro, la volontà dell’attuale maggioranza a porre la parola fine alla mia esperienza politica all’interno del Consiglio Comunale; per quanto mi riguarda, infatti, mi troverete sempre forte e determinato a difendere la nostra città, affinchè Cittanova e tutti i cittanovesi onesti possano finalmente rialzare la testa.

Cordialmente

Avv. Domenico Antico