Le CER, le comunità energetiche rinnovabili, hanno tenuto banco nel secondo incontro che il laboratorio politico culturale “SPAZIO CIVICO” ha voluto organizzare in continuità con il dialogo già instaurato con imprenditori e cittadinanza.

Argomento complesso, ma trattato con massima accuratezza dagli organizzatori che tra gli ospiti importanti hanno voluto coinvolgere anche “da remoto” massimi esperti del settore come l’ing. Rollo Antonino, ricercatore di RSE S.p.a ed il prof. Daniele Menniti, ordinario dell’Università della Calabria.

Saluti e ringraziamenti iniziali sono stati affidati a Mariagrazia Sergi e ad Arturo Tucci, la presentazione e la conduzione della serata, invece, a Domenico Morano.

I tre componenti del laboratorio hanno fatto emergere il senso del lavoro di gruppo che si sta portando avanti, con eventi che sono conseguenza di una progettualità organica che ha studiato diversi ambiti della vita di una comunità, nello specifico quella Cittanovese. Questi incontri vogliono essere un servizio, uno stimolo a stare insieme e, al contempo, una proposta di metodo innovativo con contenuti tangibili.

Le comunità energetiche per la comunità.

I lavori sono iniziati con la brillante esposizione dell’ing. Antonino Rollo, che ha raccontato con chiarezza cosa sono le CER e i gruppi di autoconsumo. La diffusione la regolamentazione e gli obiettivi delle comunità energetiche, richiamando gli ultimi decreti legislativi. Interessante anche per il nostro territorio, è stata la mappatura, evidenziata per l’occasione dallo stesso Rollo, delle “cabine primarie” che ha fatto comprendere ai presenti come anche a Cittanova si può avviare un discorso sulle CER, valutando vantaggi e opportunità che ne derivano, per i cittadini consumatori o produttori.

Un momento di crescita e di sviluppo che certamente non cambierebbe la vita a nessuno se le stesse venissero interpretate in senso stretto e solo sotto l’aspetto tecnico dell’utilizzo di fonti rinnovabili. Ma al contrario, così come ha avuto modo di evidenziare il professore Menniti, possono rappresentare un’opportunità più ampia se si considerano tutti gli effetti a cascata che possono produrre, anche in termini di sviluppo occupazionale e di conseguente crescita economica, citando come esempio la possibilità che aziende locali continuino a sviluppare la componentistica e le tecnologie che servono allo sviluppo delle CER, invece di importarla dall’estero. Il professore Menniti ha spiegato, numeri alla mano, come siamo, purtroppo, ancora legati alla produzione di energia da impianti che consumano gas a costi esorbitanti, sfatando, così, la leggenda che la Calabria non ha bisogno di produrre altra energia.

A convenire su quanto esposto dal professore Menniti è stato l’intervento puntuale dell’ing. Bovalino, che ha sottolineato come non sono tanto gli incentivi, oggi irrisori, a stimolare chi dovesse decidere di partecipare ad una Comunità Energetica, ma, piuttosto, la possibilità di innescare opportunità di partecipazione e di risparmio anche per i cittadini meno abbienti, aggiungendo, a sostegno della sua tesi, che il ruolo delle pubbliche amministrazioni è strategico, in quanto unico soggetto in grado di poter assolvere il compito di incubatore, per promuovere queste opportunità che, nel tempo, avrebbero sicuramente ricadute su tutta la comunità dei cittadini.

Fondamentale, infine, il supporto giuridico dell’avvocato Agostino Giovinazzo, che dibattendo con gli interlocutori ha dato la possibilità a tutti i presenti di capire meglio gli aspetti legati alle forme giuridiche, alla fiscalità e ai modelli di business di una possibile Comunità energetica.

L’incontro, pur affrontando un tema complesso e tecnico, ha interessato e tenuta alta l’attenzione di moltissimi partecipanti.

Il prossimo appuntamento è stato fissato per giovedì 21 marzo, con una nuova discussione che verterà sulla viabilità, un focus che il laboratorio intende fare per capire e far conoscere a tutti a che punto sono i lavori e i prossimi progetti per il completamento delle reti viarie che circondano e che attraversano Cittanova.

