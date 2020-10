C’è un nuovo caso positivo a Cittanova al Coronavirus. Ieri sera il sindaco della città Francesco Cosentino in una diretta social, come ha reso noto il sindaco si tratta di Girolamo Guerrisi, noto imprenditore cittanovese (il quale come dichiarato dal sindaco, ha consentito di rendere noto il suo nome).

Come affermato dal sindaco, Guerrisi pur essendo asintomatico si è sottoposto al tampone in quanto proveniente da una viaggio in Veneto.

Come dichiarato dal sindaco Cosentino, “sono stati avviati tutti i protocolli di sicurezza per verificare la tracciabilità” per evitare il propagarsi di ulteriori contagi.

Girolamo Guerrisi è il figlio del presidente della “Cittanovese Calcio” Rocco Guerrisi.

Il sindaco ha ringraziato Guerrisi per aver voluto rendere noto il suo nome ed ha augurato una pronta guarigione.