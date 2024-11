Il Consiglio Comunale di Cittanova, riunitosi in seduta straordinaria lo scorso lunedì 11 novembre, ha proceduto all’approvazione di alcuni punti di particolare rilevanza iscritti all’Ordine del Giorno.

Tra gli altri provvedimenti adottati, l’Aula ha dato il via libera definitivo a tre variazioni al bilancio di previsione 2024/2026 riguardanti, in sintesi, risorse destinate a mensa e trasporto scolastico, premi Istat, lavori per la riqualifica dell’Asilo “Sant’Antonio” e manutenzione. «Sono per lo più somme in entrata derivanti da finanziamenti regionali o altri contributi – ha spiegato il Sindaco avv. Domenico Antico – che ci consentono di dare celerità ai servizi per i nostri studenti che, quest’anno, hanno goduto della refezione in anticipo rispetto agli altri comuni del comprensorio. Inoltre, siamo riusciti a sbloccare il contenzioso sul cantiere di adeguamento sismico per la struttura di via Sandro Pertini, prevedendo anche la realizzazione di un Asilo Nido con ventiquattro posti. Credo vada sottolineato che, grazie all’azione di rimodulazione dell’Ufficio Tributi, stiamo avviando un’importanze attività di riscossione di residui attivi che ci aiuteranno a migliorare lo stato delle casse municipali».

Il Consiglio ha inoltre approvato all’unanimità dei presenti lo Statuto e l’Atto costitutivo dell’Azienda Consortile in seno all’Ambito Sociosanitario n.3: un atto che ha già coinvolto gli altri Enti dell’Ambito e che apre una fase nuova nell’organizzazione e nella gestione dei servizi di Welfare sul territorio.

Adottato anche il Regolamento per la disciplina e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza. «La videosorveglianza è formalmente attiva, ma in realtà le criticità che la interessano sono numerose – ha sottolineato il Sindaco -. Con questo regolamento diamo un indirizzo chiaro su un fronte importante per la sicurezza dei cittadini e il controllo del territorio, non sottovalutando l’azione di contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Di recente, infine, abbiamo ottenuto un ulteriore finanziamento per il potenziamento complessivo del sistema di videosorveglianza».