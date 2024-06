Nell’ambito delle molteplici e costanti attività che l’Amministrazione Comunale di Cittanova rivolge alla crescita culturale e civica della Comunità e del suo territorio, particolare importanza rivestono le iniziative mirate al riconoscimento e alla valorizzazione del prezioso lavoro svolto da Donne e Uomini al servizio dello Stato in ambiti particolarmente delicati e rilevanti.

In tal senso, l’Amministrazione Comunale intende concludere il suo percorso decennale di governo cittadino conferendo la Cittadinanza Onoraria a due personalità dall’elevato spessore professionale e umano che, nella storia recente del paese e del territorio, nei rispettivi incarichi di responsabilità, hanno operato per il bene comune incidendo su tematiche di particolare rilevanza sociale e culturale e lasciando un segno significativo anche per il futuro.

I prestigiosi riconoscimenti riguarderanno il Vice Capo della Polizia di Stato dott. Raffaele Grassi, Questore di Reggio Calabria nel recente passato; e il Dirigente della Polizia di Stato dott. Francesco Maria Montanaro, Dirigente del Commissariato di Cittanova dal 2018 al 2021 .

«Personalità integerrime al servizio dello Stato, animate da valori alti, quali l’amore per il lavoro e per le Istituzioni, punti di riferimento nei percorsi di governo del territorio e di mantenimento della sicurezza» è stato sottolineato dal Sindaco Francesco Cosentino.

La cerimonia di Conferimento delle Cittadinanze Onorarie, così importante e dall’alto valore simbolico, ci pregiamo si terrà nei locali della nuova Biblioteca “Vincenzo De Cristo”, in via Nazionale, il 7 giugno prossimo alle ore 10,30.