L’Amministrazione Comunale e il dr. Giovanni Calogero, responsabile dell’Hub vaccinale di Taurianova, nel corso di un sereno e proficuo confronto, hanno avuto modo di chiarire le ragioni del disservizio registrato venerdì scorso presso il punto vaccini di Cittanova.

Il cordiale incontro è servito ad accertare che gli inconvenienti verificatisi non sono addebitabili a responsabilità del Centro vaccini di Taurianova.

Il particolare disagio è derivato dalla pesante pressione che, in atto, grava su tutti gli operatori e gli enti impegnati a fronteggiare la recrudescenza della pandemia.

A conclusione dell’incontro è stato ribadito il comune intendimento di proseguire nel proficuo lavoro fin qui svolto a Cittanova, dove la struttura preposta alla somministrazione dei vaccini ha fornito riscontri positivi per l’intero circondario.

L’Amministrazione Comunale, nel confermare l’attestato di stima per il rilevante impegno prodotto dal dr. Calogero, ha preso atto dell’immutata fiducia nei confronti del punto vaccinale di Cittanova concordando modalità idonee a garantire continuità ad un servizio di rilevante importanza per le nostre comunità.

In tal senso sono stati concordati i nuovi appuntamenti per le vaccinazioni degli studenti e per la seduta settimanale che sarà spostato al sabato mattina.