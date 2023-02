Viva Cittanova Viva solidarietà imprenditore Francesco D’Agostino

Il Movimento Viva Cittanova Viva esprime la massima solidarietà e vicinanza all’imprenditore Francesco D’Agostino per il gravissimo attentato subìto, un gesto ancor più vile perché commesso contro chi ogni giorno è impegnato a lavorare con dedizione per il benessere della propria comunità.

Contro questi atti criminali serve la più ferma condanna da parte delle istituzioni e di tutti i cittadini onesti, nonché il totale supporto alle forze dell’ordine che garantiscono la sicurezza nel territorio, con l’auspicio che i responsabili del gesto vengano al più presto individuati.

Gruppo consiliare di “Per Cittanova 4.0”

Gli amici ed il gruppo consiliare di “Per Cittanova 4.0” nel condannare con fermezza il vile attentato subito dalla Ditta “Stocco & Stocco” nel proprio punto vendita di Vena di Ionadi, esprimono la loro solidarietà e vicinanza al titolare dell’Azienda colpita e Consigliere comunale Francesco D’Agostino, augurando che fatti simili non si verifichino mai più.

Esprimono uguale solidarietà e vicinanza ai dipendenti dell’Azienda che hanno il diritto e la necessità di poter esercitare il proprio lavoro in assoluta serenità e tranquillità, senza dover temere alcun pericolo.

Siamo certi che la Magistratura e le Forze dell’ordine faranno piena luce sui fatti delittuosi nel più breve tempo possibile, per affermare la supremazia dello Stato democratico nei confronti di ogni sopruso facendo sì che il lavoro e la sana imprenditoria siano sempre tutelati appieno.