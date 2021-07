Ancora un intervento migliorativo per le strade del centro storico cittadino. Il Comune di Cittanova, a esito di un brillante percorso progettuale, ha ottenuto un importante finanziamento per la realizzazione opere di manutenzione straordinaria della viabilità urbana. Un’azione che, complessivamente, andrà a fungere da completamento ai lavori già realizzati in via Roma (pavimentazione e riqualificazione dei marciapiedi) allargando il raggio di attività anche ad altre vie e piazze attigue.

Un programma di attività finanziato per 900mila euro dal Ministero dell’Interno e finalizzato alla realizzazione del manto stradale in sanpietrini. Un ulteriore tocco di bellezza e attrattività per il già suggestivo scorcio urbano che dalla centrale Piazza Garibaldi si prolunga fino a Largo Savoia.

Interessati da questo intervento anche Piazza Olmo, Largo Savoia, Largo Fonti, via Pagano, via San Francesco, via G.Galluccio, via Galvani, via Albanese.

Complessivamente, un viaggio nell’identità e nella cultura cittanovese, supportato dalla particolarità della strada in pietra.

Al finanziamento, si è arrivati grazie ad un lavoro intenso e ragionato, prolungato nel tempo. Dalla proposta fatta dal Circolo del Partito Democratico di Cittanova, subito condivisa e fatta propria dalla coalizione e dagli organi amministrativi, si è passati alla valutazione dell’opera e alla progettazione dell’intervento. Fasi curate con profitto dall’Ufficio Urbanistica e Patrimonio e dal dirigente del settore arch. Salvatore Foti.

“Il quadro di interventi previsti per il centro storico di Cittanova – ha sottolineato l’Assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica Antonino Fera – punta al miglioramento complessivo della viabilità urbana e, contestualmente, all’abbellimento del nucleo più antico e identitario della nostra cittadina”.

“Appare del tutto evidente – ha proseguito – come il mosaico di attività messe in campo stia migliorando la fruizione del paese da parte dei cittadini e la stessa percezione del contesto urbano. Con questa nuova attività restituirà un’area del centro storico migliorata, più bella e vivibile. Un ringraziamento – ha concluso Fera – al Sindaco per la fiducia e il sostegno dimostrati; all’Ufficio competente per il brillante lavoro svolto e per il raggiungimento dell’obiettivo”.