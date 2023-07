Un viaggio intenso e appassionante lungo i sentieri della contaminazione culturale. Un racconto nuovo e a più voci, pronunciato da decine di giovani e giovanissimi dentro il laboratorio dinamico del cambiamento. Queste le premesse del CITTANOVA TRADIZIONANDU FESTIVAL 2023. Il grande evento dell’estate cittanovese ritorna quest’anno con un nuovo format e un programma ricco di novità. Dal 29 luglio al 6 agosto viale Regina Elena si vestirà da villaggio colorato, accogliente e davvero propositivo: tra musica, attività all’aria aperta, convegni, approfondimento, pensiero contemporaneo. L’Associazione Musico – Culturale Lato2 di Cittanova ha lavorato ad un progetto ambizioso, capace di coinvolgere e aggregare le tante comunità del territorio. Attenzione all’ambiente, sviluppo sostenibile e ragionato, sguardo fisso sulle declinazioni artistiche che fotografano le istanze di futuro. Tante sfumature per una riflessione inclusiva: un confronto vero dentro la consapevolezza del “Caos delle Emozioni” che accompagna le sfide della quotidianità. In altre parole, quella dinamica liquida che caratterizza il mondo contemporaneo. «Abbiamo lavorato ad un percorso bello e coinvolgente – ha sottolineato il Presidente di Lato2 Giuseppe Guerrisi – e siamo certi che nove giorni di iniziative, eventi, attività sapranno parlare ad un pubblico variegato e vasto. Il Tradizionandu ritorna a qualche anno di distanza dall’ultima volta con una maturità diversa, con idee nuove e rinnovate consapevolezze. Il festival vuole fare i conti con un territorio in mutamento costante, percorso da fenomeni che chiedono di essere discussi e capiti. Attraverso l’arte e le sue declinazioni proveremo a fare un passo in avanti in questa direzione». L’inizio del cammino è fissato per il 29 luglio con un’escursione sul sentiero “Enzo Furfaro” a cura dell’Associazione “Gente in Aspromonte”. Il 30 luglio in programma uno spettacolo teatrale in piazza Calvario. Il 31 luglio, sempre in piazza Calvario, il convegno “La buona svolta – economia e sostenibilità per le produzioni calabresi d’eccellenza”. Il primo agosto si prosegue con la proiezione dell’opera di videoarte a cura di Salvatore Insana e il laboratorio per bambini a cura di Maria Rosa Rao. Il 2 agosto spazio al convegno sull’arte contemporanea a cura dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro e al concerto all’interno della Villa Comunale “Carlo Ruggiero”. Il clou della manifestazione il 5 e il 6 agosto. In concerto anche i Meganoidi e i Rezophonic. «Il pensiero di tutti noi – ha ricordato ancora Guerrisi – è rivolto alla memoria di Enzo Furfaro, socio di Lato2, amico straordinario e persona squisita. Un giovane cittanovese scomparso qualche anno fa e che ha lasciato una testimonianza di bellezza autentica che vogliamo ricordare con affetto. Riprendiamo il nostro cammino nel segno della musica, dell’arte contemporanea, dell’approfondimento culturale. Un grazie all’Amministrazione Comunale di Cittanova per il patrocinio e il contributo concreto. Un grazie ai tanti sponsor che stanno sostenendo questo progetto. Un grazie ai cittanovesi che, ancora una volta, hanno dimostrato attenzione verso un laboratorio culturale che vuole guardare al futuro con fiducia».