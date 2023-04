Tra circa un anno Cittanova sarà chiamata al rinnovo del Consiglio comunale e degli organi di governo locale. Un momento importante per la nostra Comunità, per il suo futuro e per le sue ambizioni di rilancio economico e sociale all’interno del contesto della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Le elezioni amministrative avranno anche il compito di favorire l’avvio di una nuova fase di impegno al servizio del paese da parte di quelle energie politiche e sociali che non si rassegnano al declino di Cittanova. Un laboratorio civico, aperto a differenti contributi e idee, pensato oltre gli steccati della frammentazione rappresentativa e ideologica.

Il Movimento Politico “A Testa Alta”, con senso di responsabilità, ritiene utile l’inizio di un percorso di ascolto e partecipazione che guardi proprio a tale orizzonte: la sintesi politica di progetti, istanze e obiettivi per un manifesto programmatico credibile e concreto mirato alla rinascita del paese. Con queste premesse, e anche partendo dagli errori di questi anni – mancanza di condivisione delle scelte, sordità rispetto alle richieste dei cittadini, incapacità di comunicare sui temi strategici per la comunità – sarà possibile elaborare un programma di politiche e interventi capace di incidere davvero sull’economia locale e sui processi di sviluppo industriale, commerciale, agricolo, turistico, “green” e culturale del comprensorio.

“A Testa Alta” lancia con fiducia questa proposta e si mette a disposizione di quanti vorranno contribuire alla realizzazione di un percorso virtuoso rivolto al bene comune: cittadini, rappresentanti delle Istituzioni, energie politiche autonomiste, associazioni, professionisti. Cittanova ha bisogno di un orizzonte verso cui tendere le proprie ambizioni ma, allo stesso tempo, necessita di strumenti per poter percorrere il cammino di rinascita. All’interno della Comunità esistono già le risorse per costruire il futuro: la politica deve avere la forza e il coraggio di mettersi al loro servizio per valorizzarne le proposte vincenti.

Da oggi, dunque, avviamo un lavoro di dialogo e ascolto nel segno della partecipazione ampia. Oltre gli schemi e le divisioni. Per superare una volta per tutte le difficoltà di un presente che Cittanova vuole al più presto lasciarsi alle spalle.