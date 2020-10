Oggi, 11 Ottobre 2020, alle ore 11:00, in occasione della giornata dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro, il Parroco del Santuario della Madonna del Rosario don Salvatore Giovinazzo celebrerà una SS Messa alla quale presenzieranno anche il Sindaco di Cittanova Francesco Cosentino ed il presidente territoriale ANMIL -associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, Francesco Costantino.

Durante la celebrazione, verranno ricordate le vittime Cittanovesi ed in particolare il giovane Domenico Zito, recentemente venuto a mancare proprio a causa di un incidente verificatosi sul luogo dove lo stesso lavorava.

Il Sindaco di Cittanova, nel raccogliere il tema promosso a livello nazionale dall’INAIL, “per la sicurezza sul lavoro protezione totale”, ha manifestato la volontà di voler promuovere una serie di buone prassi tese ad incrementare la sensibilizzazione su questo delicatissimo argomento rappresentato dalla sicurezza sui luoghi di lavoro affinchè in futuro sia possibile scongiurare il perpetrarsi di ulteriori tragedie.