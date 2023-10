Dopo la recente deliberazione del consiglio comunale, è con una cerimonia che si svolgerà martedì prossimo che verrà completato il conferimento della cittadinanza onoraria alla memoria del Vicebrigadiere Salvo d’Acquisto. L’appuntamento è alle ore 10 nella chiesa del Rosario di Taurianova dove si terrà un incontro pubblico in collaborazione con i due Istituti comprensivi cittadini, che, coordinato dalla giornalista Nadia Macrì, è aperto alla partecipazione degli alunni delle Terze classi della Scuola secondaria di Primo grado, con la consegna – ai rappresentanti dell’Arma dei carabinieri – di una pergamena che attesta l’ulteriore onorificenza attribuita al protagonista di un gesto eroico, per il quale è in corso una causa di Canonizzazione. Proprio da questa partirà l’intervento di don Mino Ciano, parroco della chiesa di Maria SS delle Grazie, mentre Emanuela Cannistrà e Maria Muscolino – dirigenti scolastiche rispettivamente degli Istituti comprensivi Francesco Soflia Alessio Contestabile e Monteleone Pascoli – dettaglieranno l’effetto pedagogico del martirio del Vicebrigadiere. Il sindaco Roy Biasi ribadirà il valore della scelta fatta dal Comune per segnalare alla cittadinanza il gesto di altruismo e solidarietà compiuto da l Vicebrigadiere Salvo d’Acquisto – che nel 1943 a 23 anni offrì la sua vita per salvare dalla fucilazione 22 ostaggi in mano alle truppe naziste nella zona di Roma – sacrificio che valse al carabiniere il conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Militare.