«Un’opportunità formativa per chi non ha una stabile occupazione, con indubbi riflessi positivi per la nostra città». Così il sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni ha accolto i Tirocinanti d’Inclusione Sociale presenti questa mattina all’incontro di formazione e presentazione che ha avuto luogo nella sala del consiglio comunale, in occasione dell’avvio del progetto che prevede l’impiego al Comune di Siderno di 36 unità che avranno come tutor l’architetto Salvatore Valerioti e il coordinatore delle maestranze Guglielmo Telli.

Si tratta di un progetto dell’Ufficio Politiche Sociali della Città di Siderno e dell’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia finanziato col Fondo Povertà in virtù del quale i tirocinanti svolgeranno la loro attività per un periodo di sei mesi, quattro ore al giorno, nei settori manutenzione, cura del verde pubblico e servizi esterni.

Nell’accogliere i tirocinanti, il vicesindaco con delega alle Politiche Sociali Salvatore Pellegrino (che ha curato ogni dettaglio progettuale, disponendone l’avvio in un periodo di alta stagione per fare fronte all’aumento del carico di attività dell’ufficio tecnico e degli operai comunali) e la responsabile del settore Politiche Sociali Rosanna Lopresti (unitamente al dirigente dell’Area 1 Sergio Sciglitano e alle assistenti sociali dell’Ats di Caulonia) hanno sottolineato la duplice valenza del progetto che permette a 36 persone prive di occupazione stabile di avere una remunerazione e di svolgere un’attività dall’indiscussa utilità sociale, con risvolti positivi nella cura del decoro urbano e della funzionalità dei principali servizi. Molti dei tirocinanti coinvolti nell’attuale progetto (sia sidernesi che provenienti da altri centri) hanno già preso parte ad analoghe attività svolte lo scorso anno, a testimonianza del valore dell’opportunità.

A tutti loro vanno gli auguri di una proficua esperienza nella Città di Siderno.