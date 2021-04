Apprezzamento e soddisfazione per la designazione, da parte del Ministro delle Infrastrutture, di Andrea Agostinelli quale Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di Gioia Tauro.

L’Associazione “Città degli Ulivi” ha recepito positivamente la notizia che il Ministro Giovannini ha indicato, per l’oneroso e prestigioso incarico, l’attuale Commissario dell’Autorità portuale.

L’Ammiraglio Agostinelli raccoglie certamente i frutti di un impegno costante e fattivo, speso interamente alla ricerca di riscontri adeguati, capaci di cogliere pienamente i risultati che le potenzialità del Porto di Gioia Tauro possono esplicare.

La continuità nella gestione di un così importante polo di sviluppo porterà sicuramente conseguenze positive, consentendo di puntare a riconfermare gli alti livelli già raggiunti dalle attività portuali.

L’Associazione “Città degli Ulivi”, recentemente confrontatasi con il Commissario Agostinelli, ribadisce la propria disponibilità ad apportare ogni possibile contributo, sul piano istituzionale, ai progetti di sviluppo messi in campo dall’Autorità.

Resta ferma altresì la disponibilità al programmato incontro con il Presidente, non appena il Presidente della Regione confermerà il nominativo designato dal Ministro, per proseguire il confronto sui temi più pressanti come la ZES, il retroporto, la viabilità di collegamento.

L’Associazione esprime la netta convinzione che la nomina dell’Ammiraglio Agostinelli può rappresentare un tassello importante nel percorso di sviluppo del Porto di Gioia Tauro, che può ambire a qualificarsi come polo di riferimento per il Mediterraneo.