I Sindaci dell’Associazione “Città degli Ulivi” esprimono profondo rammarico per quanto avvenuto nella mattinata odierna, in occasione della riunione convocata dal Sindaco della città metropolitana.

Con nota a firma del Capo di Gabinetto i Consiglieri Metropolitani e i Presidenti delle Associazioni dei Sindaci erano stati convocati per il 6 febbraio alle ore 11,30 presso la sala del Consiglio Leonida Repaci di Palazzo Alvaro.

La riunione era stata annunciata dallo stesso Sindaco nell’incontro del 1° febbraio tenutosi “in relazione alla perdurante situazione emergenziale del ciclo dei rifiuti”.

Oggetto della riunione, tenuto conto della stringente attualità e della particolare rilevanza della questione, che opprime quotidianamente tutti i Comuni, “Relazione del Sindaco Metropolitano, discussione e determinazioni in relazione alle azioni da intraprendere a livello locale e nazionale”.

I soggetti invitati, vivamente sollecitati a partecipare, sono regolarmente e puntualmente convenuti.

Spiace segnalare che gli stessi hanno atteso invano, fino alle ore 13,00, l’arrivo del Sindaco Metropolitano, soggetto promotore della riunione, senza ricevere alcuna notizia in merito ad eventuali impedimenti o eventi imprevisti che non ne consentivano la presenza.

Superfluo rilevare che si tratta di un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei rappresentanti istituzionali del territorio, oltre che indice di scarsa attenzione verso una criticità, come quella dei rifiuti, che rappresenta in atto una vera e propria emergenza per tutti quanti.

Si ritiene opportuno manifestare il disappunto di quanti, per dovere istituzionale e senso di responsabilità nei confronti delle rispettive comunità, hanno sacrificato il loro sabato mattina per rispondere ad un invito dove è risultato assente il padrone di casa.

La ferma volontà di trovare nell’immediato soluzioni adeguate ad una problematica quanto mai assillante fornirà ai Sindaci della “Città degli Ulivi” la necessaria motivazione per proseguire con immutato impegno il lavoro a tutela del territorio della Piana.

Ma episodi come quello di stamattina non inducono certamente a riporre fiducia nelle azioni sinergiche demandate a soggetti istituzionali lontani dalle realtà locali.