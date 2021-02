L’Assemblea dell’Associazione dei Comuni “Città degli Ulivi”, nel contesto di alcune riflessioni sul ruolo dei Sindaci, ha espresso qualche considerazione in merito alla situazione che riguarda Marco Policaro, Sindaco di Polistena, il quale, pur senza risultare indagato, si è dimesso dalla carica.

I Sindaci stanno vivendo un momento storico di particolare difficoltà, costretti ad operare in condizioni quasi impossibili, gravati di responsabilità anche per attività non rientranti nelle loro competenze.

Uno stato di fatto che condiziona pesantemente l’azione amministrativa, aggravato quasi sempre da violente campagne mediatiche, spesso prive di qualunque fondamento oggettivo.

Eppure il Sindaco è sempre in prima linea ad affrontare ogni tipo di problematica, quasi sempre a mani nude, privo di mezzi e strumenti idonei allo svolgimento del proprio ruolo, che andrebbe tutelato e rispettato.

Sarebbe sufficiente, emblematicamente, riflettere sul lavoro e sull’impegno speso nella lotta alla pandemia quale primo, e spesso unico, interlocutore dei cittadini.

In questo contesto i Sindaci dell’Associazione “Città degli Ulivi”, pur senza entrare nel merito di una scelta forte e coraggiosa, compiuta in un momento particolarmente difficile da vivere sul piano personale, esprimono la convinzione che, per la sua storia politica e personale, Marco Policaro non può e non deve sacrificare i principi e gli ideali di una vita.

A Marco Policaro si chiede di ritirare le dimissioni da Sindaco di Polistena per proseguire il suo percorso di impegno civile e istituzionale, con l’obiettivo di guardare esclusivamente al progresso della sua comunità che, affettuosamente ed in maniera convinta, si è stretta intorno a lui per sostenerlo.