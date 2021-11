L’aula consiliare del Comune ha ospitato un proficuo incontro tra il Comitato Direttivo dell’Associazione “CITTA’ DEGLI ULIVI” e il Comitato Direttivo dell’Associazione “PROGETTO CITTÀ DELLA PIANA” che ha promosso l’iniziativa.

All’evento ha partecipato, quale ospite d’onore, il Prof. Ing. Aurelio Misiti, già Presidente del Consiglio nazionale dei LL.PP. nonché Vice Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti nel governo nazionale del 2010 e 2011.

Al centro dell’incontro l’esame delle opportunità offerte al territorio dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con i fondi messi a disposizione dall’U.E.

In apertura dei lavori Zampogna e Cosentino che hanno rimarcato l’importanza dell’incontro, che fa seguito ad altri proficui incontri già effettuati tra le due Associazioni, particolarmente per l’attualità dell’argomento ma, soprattutto, per la presenza di una personalità di grande competenza professionale e politica come il Prof. Misiti.

Nel suo ampio e articolato intervento il prof. Misiti ha letteralmente affascinato tutti i presenti per l’efficace visione strategica globale, che ha spaziato dalle politiche dell’Unione Europea alle relazioni economiche tra Est-Ovest e Sud-Nord del mondo, per calarsi poi dettagliatamente nel PNRR e illustrando inoltre il recente “Progetto di Sistema” della SVIMEZ che vede al centro analisi e progetti da realizzare per il Sud.

La sua attenzione si è poi concentrata sulla futuristica, ma realizzabile, Nuova Città Metropolitana costituita dalle provincie di Reggio e Messina che, con i suoi 1.300.000 abitanti, diventerebbe la più grande Città sulla sponda del Mediterraneo e la piattaforma euro-mediterranea capace di riequilibrare il baricentro dello sviluppo tra Nord e Sud Italia di cui si avverte estremo bisogno.

Di fondamentale importanza in questa visione diventerebbero la ZES ed il Porto di Gioia Tauro. Ed è per il Porto che Misiti ha illustrato ampiamente, anche con alcuni schizzi progettuali, la sua idea per riportarlo al centro del Mediterraneo quale hub dei traffici marittimi d’Italia ed anche oltre.

La sua idea, semplice ma allo stesso tempo geniale e per giunta poco costosa, è infatti quella di prolungare il canale di attracco delle navi di circa 600 metri per creare un nuovo sbocco del Porto a Nord che consentirebbe alle stesse navi, dopo aver effettuato lo scarico dei container sulle banchine, di evitare numerose e lunghe manovre in retro marcia ed avviarsi invece in poco tempo in mare aperto, recuperando così giorni preziosissimi che aumenterebbero notevolmente la competitività del Porto.

La sua tesi è che così facendo si potrebbe addirittura triplicare il numero dei container movimentati, portandoli da 4.000.000 di oggi a 12.000.000 di TEU, dimensione che farebbe del Porto di Gioia Tauro il più importante d’Europa e volano di sviluppo del territorio, della Calabria e del Sud.

Perché, ha poi continuato Misiti, il Porto così potenziato possa realmente decollare e trascinare con sé tutto il territorio ha però anche bisogno di avere alle sue spalle una Città forte e di adeguata dimensione. E questa Città, ha affermato, non può che essere la “CITTA’ DELLA PIANA” di Gioia Tauro, costituita dai suoi 33 Comuni, con una popolazione di 170.000 abitanti che, avviando forme avanzate di collaborazione politico-istituzionale, riesca a moltiplicare la debolezza delle attuali Istituzioni locali facendone una forza di tutto rispetto.

E’ poi intervenuto Armando Foci, Presidente del Coordinamento delle Associazioni “PROGETTO CITTA’ DELLA PIANA” che ha condiviso pienamente sia l’idea della costituzione della grande Città Metropolitana costituita dalle due provincie di Reggio e Messina, sia l’idea progettuale di potenziamento del Porto mediante la creazione del nuovo canale. Ha poi ripreso altri argomenti che già costituiscono da anni cavalli di battaglia dell’Associazione quali il completamento della Diga sul Metramo, la realizzazione delle due centrali idroelettriche, della Metropolitana di superficie, il completamento della Pedemontana e la ripresa dei lavori della Bovalino- Bagnara.

Ma, anzitutto e sopra ogni cosa, di una sanità che veda al più presto la realizzazione del nuovo ospedale della Città della Piana ed il recupero di tutte le ex strutture ospedaliere dismesse, sottoutilizzate e abbandonate per creare una moderna Medicina Territoriale mediante la realizzazione del “POLICLINICO DELLA CITTA’ DELLA PIANA” di Gioia tauro, dotandolo di moderne apparecchiature medicali e coprendo tutti i posti vacanti nella dotazione organica del personale sanitario.

Nel concludere i lavori, sia Zampogna che Cosentino e gli altri Sindaci presenti si sono dichiarati entusiasti della proposta progettuale di Misiti di potenziare il Porto mediante il prolungamento del canale ed hanno dichiarato di essere disponibili, non appena la proposta sarà resa disponibile, di rendere partecipe tutta l’assemblea dei Sindaci della “CITTA’ DEGLI ULIVI” affinché venga fatta propria da tutti i Comuni e dalla popolazione dell’intero territorio.

In conclusione è stato concordato l’impegno di incontrarsi al più presto per poter procedere celermente alla formalizzazione della proposta progettuale.

Per il Comitato Direttivo e l’Assemblea Per il Coordinamento delle Associazioni

dell’Associazione “CITTA’ DEGLI ULIVI” “PROGETTO CITTA’ DELLA PIANA”

Giuseppe Zampogna – Francesco Cosentino Armando Foci