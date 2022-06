Si è tenuto oggi pomeriggio nella sede della UST CISL di Reggio Calabria l’incontro organizzato dalla Cisl FP Calabria con il personale della sorveglianza idraulica di Azienda Calabria Verde transitato per effetto di sentenze del Giudice del lavoro nei ruoli della Funzione Pubblica e a cui si applicherà il CCNL del Comparto delle Funzioni Locali. Erano presenti la Segretaria Generale della CISL FP Calabria, Luciana Giordano, il Segretario Generale della CISL FP di Reggio Calabria, Vincenzo Sera, il Dirigente sindacale della Cisl FP Calabria, Francesco Cordova e il Segretario provinciale confederale della CISL di Reggio Calabria, Christian De Masi. Si è discusso delle nuove opportunità professionali offerte dal CCNL Funzioni Locali e sulla negoziazione da intraprendere con il Commissario straordinario di Azienda Calabria Verde per la stesura del nuovo Contratto integrativo e l’istituzione dei nuovi profili professionali all’interno del CIDA. La qualificata presenza dell’avvocato Giuseppe Mazzotta, legale ed esperto del lavoro della Cisl FP Calabria e della Cisl FP di Reggio Calabria, è stata di fondamentale importanza per chiarire molti aspetti di carattere giuridico in merito all’inquadramento nei ruoli pubblici di questo personale e al passaggio dalla gestione privata a quella pubblica. I lavori si sono conclusi con l’istituzione del Coordinamento regionale della Cisl FP del personale della sorveglianza idraulica che collaborerà con la Segreteria regionale nell’elaborazione della piattaforma rivendicativa che la Cisl FP Calabria presenterà ad Azienda Calabria Verde.

Il Segretario Generale Il Segretario Generale

CISL FP Reggio Calabria CISL FP CALABRIA

Vincenzo Sera* Luciana Giordano*