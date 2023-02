La terza e ultima tappa del corso di formazione per i quadri della Cisl Calabria sull’utilizzo delle risorse del Pnrr è dedicata alle politiche attive del lavoro e alle politiche sociali e sanitarie.

«L’obiettivo del percorso formativo che stiamo realizzando – scrive in una nota Tonino Russo, Segretario generale della Cisl regionale – è lavorare per la ripresa e lo sviluppo sostenibile della Calabria. Nell’ultimo incontro, che terremo venerdì 10 febbraio nella nostra sede regionale, metteremo a fuoco alcune misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fondamentali per la nostra regione. Questi i temi che approfondiremo: sulla Missione 5 C1, “Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione: riforme ed investimenti, come potrebbe cambiare il mercato del lavoro e delle competenze”; sulla Missione 5 C2, dedicata a servizi sociali, disabilità e marginalità sociale, “Le politiche sociali tra riforme ed investimenti del PNRR per una nuova stagione di inclusione, di tutele e di accessibilità ai servizi territoriali”; sulla Missione 6 C1, “Potenziamento e assistenza della rete sanitaria: tra riforme ed investimenti per una nuova Sanità nel Paese e in Calabria, tra vincoli ed opportunità”.

Con il supporto e il coordinamento della Fondazione Cisl “Ezio Tarantelli” e l’intervento di esperti e dirigenti della Cisl nazionale e regionale, individueremo, negli spazi offerti dai fondi del Pnrr, secondo la logica del Next Generation EU, le priorità negli interventi per la Calabria. La Cisl – conclude il Segretario generale regionale Russo – è pronta a dare il proprio contributo per avviare processi di coesione sociale e di crescita che mettano al centro dello sviluppo le persone e le comunità in cui esse vivono».