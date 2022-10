Cis per aeroporti Calabria, Mangialavori: «Traguardo straordinario della Giunta Occhiuto»

«La Calabria può celebrare un altro intervento storico: più di 215 milioni di euro per il definitivo rilancio degli aeroporti calabresi. È un altro traguardo eccezionale raggiunto dalla Giunta guidata da Roberto Occhiuto, un governo che, passo dopo passo, sta cambiando il volto della Calabria».

Così il coordinatore regionale di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori.

«Il governatore – spiega Mangialavori – ha appena sottoscritto con la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, un Contratto interistituzionale di sviluppo dedicato agli scali regionali. Un accordo in base al quale la Regione Calabria potrà investire circa 130 milioni, provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione, per gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. Investimenti a cui vanno aggiunti i 25 milioni già previsti per l’Aeroporto dello Stretto e i quasi 61 milioni stanziati da Sacal».

«Si tratta – conclude il coordinatore azzurro – di fondi straordinari che favoriranno in modo deciso lo sviluppo dei tre aeroporti regionali. L’obiettivo finale, già dichiarato dal presidente Occhiuto, è ambizioso ma alla nostra portata: trasformare la Calabria nella più importante meta turistica del Sud. La strada intrapresa è quella giusta».